Internazionali BNL d’Italia 2023, Fognini: “Vivo per queste serate, so che carriera non è eterna”

Fabio Fognini ha parlato in conferenza stampa al Foro Italico, dopo la grande vittoria su Andy Murray nel primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2023. Il ligure, protagonista di una grande prestazione, ha tracciato un bilancio del suo ultimo anno che sicuramente non ha visto molte gioie in archivio. “Per l’ultimo anno parlano i risultati e gli infortuni, il ranking attuale è quello che è. Gioco meglio della mia classifica ma è veritiero perchè ho vinto davvero poche partite e ho avuto tanti infortuni, però gioco ancora per vivere queste giornate. Chi mi conosce sa che vivo per queste serate, peccato che la vittoria duri troppo poco. Se non fosse stato per Roma non so se mi sarei preso la briga di giocare perchè ancora non mi sento pronto come vorrei essere. Qui però il pubblico è una marcia in più, ormai ci siamo capiti negli ultimi anni e quindi la soddisfazione è doppia.”

Sicuramente negli ultimi giorni la condizione fisica è andata migliorando, con la decisione di giocare che è arrivata solo negli ultimi giorni dopo il mese di stop forzato: “Se la scorsa settimana mi avessero detto di giocare tre ore in campo avrei riso, in allenamento con Musetti dopo un set mi sono messo le mani nei capelli perchè mi sentivo arrugginito. Domenica ho visto che stavo meglio e ho deciso di giocare, non volevo rubare la wild card a nessuno.”

Inevitabile una battuta sulla “sua” Inter, che ha vinto il derby di Champions proprio durante la partita di Fognini: “Ho visto la fine della partita nello spogliatoio, per questo sono arrivato tardi in conferenza. Il primo round è nostro. Essere di nuovo in campo settimana prossima e non vedere il ritorno? Lo farei volentieri, vivo per queste partite e vorrebbe dire fare tanta strada nel torneo. So che non è eterna la mia carriera, quindi scambierei volentieri le cose.”