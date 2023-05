Milan-Inter 0-2, Calabria: “Ci hanno messo in difficoltà, ma non è ancora persa”

“L’Inter ha creato tante occasioni e ci ha messo tante volte in difficoltà nel primo tempo. Sul gol di Dzeko c’era poco da fare, è troppo più grosso di me. Dobbiamo migliorare”. Lo ha detto il capitano del Milan, Davide Calabria, a Sky Sport dopo la brutta sconfitta nell’Euroderby contro l’Inter: “Dobbiamo essere più cinici sotto porta perché le occasioni le abbiamo avute. In queste partite se fai gol ti può cambiare la storia in vista del ritorno. Non è ancora persa. Dobbiamo approcciare meglio la partita e finalizzare, perché abbiamo fatto fatica anche in campionato”.