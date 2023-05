Internazionali BNL d’Italia 2023: Djokovic soffre, poi si sblocca e piega Etcheverry in due set

Ha dovuto faticare e inseguire, ma alla lunga ha vinto senza troppi patemi d’animo all’esordio agli Internazionali BNL d’Italia 2023. E’ questa l’estrema sintesi del successo di Novak Djokovic nel primo match a Roma, sotto agli occhi di José Mourinho tra gli altri, in due set contro l’argentino Tomas Etcheverry, che esce dal Centrale con tanti, troppi rimpianti per le occasioni sprecate nel secondo set. Adesso per il serbo numero uno al mondo c’è la sfida decisamente complessa per essere di terzo turno contro Grigor Dimitrov.

Inizio in salita per Nole, che perde la battuta proprio nel primo game del match e con l’argentino che riesce a tenere il servizio portandosi subito avanti 2-0. E’ il sesto game a rimettere tutto in piedi per il serbo, che trascina tutto ai vantaggi e alla prima opportunità per il controbreak è spietato. Lo è decisamente meno nel decimo gioco, in cui spreca due set point in risposta, si va allora al tie-break ed Etcheverry si ritrova avanti nel punteggio con minibreak a favore: non riesce però a gestire la situazione e viene beffato in rimonta da 3-5 a 7-5. Nel secondo set, invece, tutto facile fin da subito per Djokovic: break in apertura che l’argentino patisce tantissimo, altro break nel settimo gioco e 6-2 in un game chiuso a zero al primo match point.

Buona la prima anche per Casper Ruud e Holger Rune, che si sbarazzano rispettivamente di Arthur Rinderknech per 6-4 6-0 e di Arthur Fils con un doppio 6-3 6-3. Vincono anche Garin e Bublik piegando Paul e Shelton.