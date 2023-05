MOVIOLA – Lazio-Lecce, Hysaj tampona Blin in area: per Maresca è rigore, Strefezza lo sbaglia

Episodio da moviola in Lazio-Lecce per il contatto tra Elseid Hisaj e Blin che finisce giù in area di rigore. Il centrocampista dei salentini sbuca all’improvviso davanti al difensore albanese e lo beffa facendosi colpire, Maresca ci pensa un attimo e poi decide di fischiare il rigore, forse dopo aver discusso con il suo secondo assistente. Il penalty ci può stare e la decisione è dunque giusta, dal dischetto va Strefezza e sbaglia però clamorosamente calciando largo.