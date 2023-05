Internazionali BNL d’Italia 2023, Dalila Spiteri: “Wild card in main draw? Sogno, non trovo le parole” (VIDEO)

di Pietro Corso 1

Dalila Spiteri ce l’ha fatta. La licatese ha sconfitto Jessica Bertoldo per 6-4 6-0 nella finale delle pre-qualificazioni agli Internazionali BNL d’Italia 2023, garantendosi un posto nel tabellone principale al Foro Italico: “Non so nemmeno dire se è stata una bella o brutta partita. Sicuramente c’è stata tanta tensione, soprattutto da quando abbiamo saputo che in palio ci sarebbe un posto nel tabellone principale. Quando sono andata a servire sul 4-0 ho cominciato a pensare a ciò che mi avrebbe atteso, mi ha dato tanta carica“. Adesso per Spiteri arriverà l’esordio assoluto in un WTA 1000: “La prima volta che sono stata al Foro Italico rimane al 2017, in quell’occasione visitai il Campo Centrale; mi ha fatto talmente tanta impressione che decisi di non tornarci più se non da giocatrice, spero ora di coronare questa promessa“. Oltre alla gioia di un grande obiettivo raggiunto, la ragazza seguita in questa settimana da coach Francesco Bessire sta vestendo gli abiti della mamma: “Non c’è più grande soddisfazione di indossare dei completi realizzati da mia madre, per me è un orgoglio portare il suo tocco su questi campi“.