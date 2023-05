Torino-Monza, Palladino: “Obiettivo chiudere nelle prime dieci, Izzo è una persona eccezionale”

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Monza, match di Serie A in programma domani all’Olimpico Grande Torino. Il tecnico dei brianzoli ha affrontato diversi argomenti, ma non vuole distrazioni sul suo futuro: “Non ci penso adesso, chiudere nelle prime 10 in classifica è un obiettivo importante per noi – afferma Palladino – Chiamata dalla Juventus? Io non so nulla, queste cose le affronta il mio agente perchè io non voglio nessuna distrazione. Ogni giorno con questo gruppo imparo molto, mi spiace non essere in panchina domani contro un grande allenatore e un amico come Juric.”

Inevitabili anche le domande su Izzo, condannato nei giorni scorsi con una pesantissima squalifica in primo grado: “A livello umano è una persona eccezionale, c’è un rapporto da amico. Ha sempre il sorriso stampato sul volto, sono certo che darà ancora di più.” Una battuta sulla suggestione Ibrahimovic: “Galliani ha detto vedremo per il prossimo anno, a me piaceva molto per il mio modello di gioco.” Infine anche due parole per il presidente Berlusconi, ancora ricoverato: “E’ felice per i nostri risultati, mi trasmette grande passione e l’ho sentito in grande forma.”