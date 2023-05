Internazionali BNL d’Italia 2023: Cobolli lotta, batte Nava in rimonta e accede al tabellone principale

Che lottatore Flavio Cobolli, che si qualifica per il tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia e aumenta la già folta pattuglia azzurra presente nel main draw del Masters 1000 di Roma. 4-6 7-6 7-5 il punteggio con cui ha sconfitto lo statunitense Emilio Nava nel turno decisivo del tabellone cadetto, al termine di una battaglia bellissima e dalla durata di 2 ore e 38 minuti. Incredibile la voglia, il sacrificio e il carattere messi in mostra da Cobolli in quella che poteva inizialmente sembrare una giornata un po’ storta, soprattutto dopo aver perso un primo set nel quale era stato sempre in difficoltà. E invece il romano, davanti al proprio pubblico che l’ha sostenuto dal primo all’ultimo scambio, ha dato tutto quello che aveva e, alla fine, si è preso di forza il successo, mettendo all’angolo il proprio avversario nel finale ed evitando anche di giocarsi tutto al tiebreak decisivo.