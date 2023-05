Internazionali BNL d’Italia 2023, Camila Giorgi rimonta Rus e accede al secondo turno

Vittoria in rimonta per Camila Giorgi, che ha conquistato l’accesso al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2023 battendo l’olandese Arantxa Rus con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-3 dopo oltre due ore di battaglia sul Centrale del Foro Italico. Una buona vittoria per la marchigiana, che dall’altra parte della rete ha trovato un’avversaria in grado di crearle più di un grattacapo e sicuramente in un buon momento di forma dopo le vittorie nel tabellone di qualificazione. Adesso Giorgi sfiderà per un posto nel terzo turno la russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 15.

La cronaca – La partita sembra iniziare sui binari giusti per Giorgi, che controlla gli scambi senza forzare troppo e trova subito tre palle break nel secondo game della partita. Queste occasioni però non vengono sfruttate dall’azzurra, anche per merito dell’olandese mancina che fin da subito appare pronta a rispondere colpo su colpo alle bordate di Giorgi. Nel quinto gioco arriva così il break a zero in favore di Rus, che con pieno merito passa in vantaggio proponendo un tennis solido fatto di tantissime prime palle e pochi gratuiti (sette in tutto il primo set contro i diciassette di Camila). L’olandese non trema e chiude così il primo set sul 6-4 senza fare sconti.

Il secondo set si apre con il brivido per Giorgi, che nel terzo game deve annullare una pericolosa palla break. In pochi minuti però la situazione si ribalta, perchè Camila trova il break del 3-1 e lo conferma allungando nel punteggio e ritrovando soprattutto sicurezza nella spinta. Rus allo stesso tempo inizia a concedere qualcosa, andando incontro a un calo leggero ma comunque fisiologico dopo essersi espressa a livelli davvero alti per circa un’ora. Giorgi sale così sul 4-1 e sembra poter prendere il controllo della partita, andando a chiudere sul 6-2 con una serie di colpi vincenti che strappano applausi al pubblico del Centrale.

Si va così al terzo e decisivo set, dove Giorgi sembra continuare con il piede giusto trovando subito il break del 2-0. La reazione di Rus però è immediata e porta al controbreak, con l’olandese che completa l’aggancio sul 2-2 tornando a esprimere il buonissimo tennis del primo set. Camila però non si scompone, continua a salire di colpi soprattutto con il rovescio e conquista un altro importantissimo break che vale il 4-2. Stavolta l’azzurra riesce a confermare il break e sale sul 5-2, per poi chiudere al primo match point sul 6-3 finale.