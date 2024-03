Indian Wells, Sinner: “Ho lavorato molto prima di venire qui, ragiono un passo per volta”

Jannik Sinner ha iniziato al meglio il suo Indian Wells, battendo all’esordio per 6-3 6-0 l’australiano Thanasi Kokkinakis. L’altoatesino se la vedrà ora al terzo turno con il vincitore della sfida tra Borna Coric e Jan-Lennard Struff. A fine partita, il numero 3 del ranking ha dichiarato: “C’era un po’ di vento oggi, quindi è stato difficile giocare soprattutto all’inizio anche perché era il mio primo match qui. Comunque posso essere molto felice, Kokkinakis è un grande avversario e serve davvero bene. In avvio di partita bisognava un po’ abituarsi al campo e alle palle, poi però mi sono sentito molto meglio“. Il fuoriclasse azzurro ha poi proseguito: “Penso ad un obiettivo per volta, poi quando ne raggiungi uno devi cercare di lavorare duro per il successivo. Devo ancora migliorare molte cose anche in campo, per esempio al servizio e nel proporre un gioco più vario. Prima di venire qui ho lavorato molto in palestra perché devo crescere e spero di dimostrarlo anche in campo“.