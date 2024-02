Indian Wells, Djokovic verso il ritorno: “Non vedo l’ora, troppi 5 anni d’assenza”

Dopo cinque anni di assenza, Novak Djokovic si appresta a tornare dopo 5 anni al Masters 1000 di Indian Wells. In un video postato sui canali social del torneo, Nole ha descritto il torneo californiano come uno dei tornei più belli del circuito: “È passato troppo tempo dall’ultima volta in cui vi ho preso parte”. Il tennista serbo, che non gioca dalla semifinale degli Australian Open persa contro Jannik Sinner, ha poi ricordato: “Il primo titolo fu uno dei più importanti per me in quel momento della mia carriera. Ricordo che in finale giocai contro Mardy Fish. Sono poi stato abbastanza fortunato da vincere altre quattro edizioni giocando finali epiche contro Roger e Rafa e altri grandi giocatori di quei tempi. Adesso non vedo l’ora di tornare a farlo“.