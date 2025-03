Gianluigi Donnarumma sta vivendo un periodo intenso al Paris Saint-Germain, non solo per le voci di mercato che orbitano intorno al suo nome.

Il portiere italiano è stato protagonista nella sfida d’andata degli ottavi di Champions League contro il Liverpool, una partita in cui i parigini hanno dominato a tratti, ma senza riuscire a concretizzare il loro gioco. Ora tutto si deciderà nel ritorno ad Anfield, dove il PSG avrà bisogno di un Donnarumma al massimo della forma per evitare un’altra delusione europea. In Francia il dibattito è sempre acceso: è davvero lui il portiere giusto per trascinare i parigini verso il trionfo in Champions? Il suo talento è fuori discussione, ma la pressione aumenta e ogni sua prestazione viene analizzata al microscopio.

Per una volta però non c’è il suo futuro in ballo, ma un evento che ha riportato la memoria del portierone all’infortunio sfortunato in Ligue 1 con Singo durante la gara contro il Monaco. Al tempo lo scontro gli lasciò una ferita molto profonda al volto che richiese ben 10 punti di sutura e che, inevitabilmente, ha lasciato un segno permanente. Anche nella gara contro il Liverpool il portiere della Nazionale ha vissuto momenti complicati, quando durante una normale azione di gioco ha ricevuto un calcio in faccia da un giocatore dei Reds.

Scontro Nunez-Donnarumma, paura per Gigio

Non è stata una serata memorabile quella di Donnarumma e del Paris Saint Germain contro il Liverpool. Non bastava infatti il gol di Elliot dopo una gara che, guardando ai numeri, avrebbe meritato un esito ben diverso per i parigini, così ci si è messo anche il brutto scontro per cui Donnarumma ha dovuto interpellare l’arbitro Massa. A prendere parte all’azione in realtà c’era anche Marquinos, con il chiaro intento di difendere la porta del PSG, poi però è intervenuto Nunez in un disperato tentativo di deviare la palla in rete.

Al posto della sfera però, il giocatore del Liverpool ha colpito in pieno volto Donnarumma, il quale è rimasto a terra per lunghi attimi. L’ex Milan ha dovuto fare di tutto per richiamare l’attenzione della terna arbitrale, finché preso dal forte dolore non si è buttato a terra oltre la linea di fondo, evidentemente dolorante al setto nasale. Massa non ha ritenuto lo scontro sanzionabile e, dopo aver atteso l’ok dello staff medico, ha fatto cenno di proseguire la gara che poi si è conclusa con il risultato di 1-0 in favore degli inglesi.