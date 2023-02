Il mondo del tennis si unisce per il terremoto in Turchia e Siria: lanciata una raccolta fondi

Il mondo del tennis ha deciso di unirsi per aiutare le popolazioni della Turchia e della Siria, nazioni fortemente colpite da un terremoto che ha provocato la morte di decine di migliaia di persone, senza contare i feriti e tutti coloro che sono rimasti senza una dimore. ITF, ATP, WTA e i quattro tornei del Grande Slam hanno lanciato una raccolta fondi per cercare di rendersi utili alla causa e per lanciare un messaggio da parte di uno sport che è una grande cassa di risonanza a livello globale.

The ITF, ATP, WTA and the four Grand Slams have united to launch a fundraising campaign to support those impacted by the devastating earthquakes in Turkey and Syria 💛

Donate below ⤵️

— ITF (@ITFTennis) February 14, 2023