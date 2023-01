Highlights Tsitsipas-Khachanov 7-6 6-4 6-7 6-3, semifinale Australian Open 2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 46

Stefanos Tsitsipas gioca un match di livello molto alto contro Karen Khachanov e vince con il punteggio di 7-6 6-4 6-7 6-3, al termine di una battaglia durata di 3 ore e 21 minuti e in cui il 24enne di Atene, eccezion fatta per un terzo set perso in maniera piuttosto rocambolesca, si dimostra nettamente superiore al proprio rivale. Il numero 4 del mondo, che aveva perso a Melbourne le semifinali disputate nel 2019, nel 2021 e nel 2022, riesce finalmente ad accadere all’atto conclusivo degli Australian Open, seconda finale Slam della sua carriera dopo quella persa contro Djokovic al Roland Garros 2021. Attenzione, perché, in caso di successo finale, non ci sarebbe soltanto un primo titolo Slam per lui: Tsitsipas, infatti, si trova ad una sola vittoria dal diventare il nuovo numero 1 del mondo. Tra sé e l’ambita coppa, uno tra Novak Djokovic – anche lui in corsa per la vetta del ranking – o Tommy Paul, protagonisti della seconda semifinale. Riviviamo quanto accaduto nella prima semifinale con gli highlights del match.

GLI HIGHLIGHTS DI TSITSIPAS-KACHANOV