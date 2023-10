Highlights Sinner-Tiafoe 6-3 6-4, Atp 500 Vienna 2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 1

Il video con gli highlights del match tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe al torneo Atp 500 di Vienna 2023. L’altoatesino si prende la rivincita dopo due anni fa e vince nettamente in un’ora e venti contro l’americano, volando in semifinale sul cemento austriaco, dove affronterà Rublev per un posto in un’altra finale per l’azzurro. Di seguito ecco le immagini salienti dello scontro.