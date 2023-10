Eurolega, Asvel-Virtus Bologna 84-87. Banchi: “Solidi nei momenti difficili, sono orgoglioso”

Coach Luca Banchi ha parlato ai microfoni del club dopo la vittoria della sua Virtus Bologna sul campo dall’Asvel Villeurbanne con il punteggio di 84-87. Si tratta del quarto successo in campo europeo per le “V” nere, come ricorda lo stesso Banchi: “Non era facile contro una squadra che ha cambiato allenatore due giorni fa – commenta Banchi – Sono contento che la squadra abbia risposto bene a livello di entusiasmo ed energia. Sono orgoglioso per la prestazione, nei momenti più difficili siamo riusciti a rimanere solidi e compatti e non era facile.”

Parole al miele ovviamente per Cordinier, mattatore assoluto del match: “Sono contento che abbia prestazioni così solide, soprattutto in ambito europeo – prosegue Banchi – Vogliamo aiutarlo a mostrare il suo potenziale, deve dimostrarlo anche quando giochiamo fuori dalla Francia. Ci fidiamo di lui per la sua etica del lavoro e per il suo atteggiamento.”