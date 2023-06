Highlights Sinner-Sonego 6-7 6-4 6-4, secondo turno ATP Halle 2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 2

Jannik Sinner sconfigge Lorenzo Sonego e conquista l’accesso ai quarti di finale nell’ATP 500 di Halle: la nona forza del ranking, dopo una prima di match molto complessa, inizia pian piano a far valere la propria superiorità e trionfa con il punteggio di 6-7 6-4 6-4 dopo 2 ore e 52 minuti di battaglia. L’azzurro è ancora imbattuto a livello ATP contro i suoi connazionali, avendoli sempre battuti e avendo sempre dimostrato di essere l’italiano al momento più affidabile per quel che concerne i grandi palcoscenici. Riviviamo quanto accaduto in campo con gli highlights dell’incontro.