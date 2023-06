Dalmat contro Cassano: “Ti permetti di criticare tutti”

Stephane Dalmat, ex calciatore francese, ha attaccato duramente Antonio Cassano tramite il proprio profilo Instagram. “Ti rispetto molto, sei stato un buon giocatore. Sei andato alla Roma, al Real Madrid anche se poco, dopo sei tornato in Italia. Hai giocato con la Nazionale, avevi un talento molto impressionante. Io ho giocato una volta contro di te quando eri al Bari ed eri molto giovane. Ti ascolto su Instagram e sento che critichi molto i giocatori che sono stati molto più forti, che hanno vinto cose molto più importanti di te”.

Poi ha proseguito: “Sei stato un grandissimo giocatore, che poteva fare molto di più. Sei amico di Bobo, ti ascolto, ma a un certo momento non ce la faccio perché quando ti permetti di criticare giocatori che hanno fatto molto più di te, allora non è possibile. Non ci conosciamo, non abbiamo rapporto, ma mi è arrivata una cosa sul telefono e ho ascoltato una bugia che hai detto”.