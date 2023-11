Highlights Sinner-Djokovic 7-5 6-7 7-6, Atp Finals 2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 7

Il video con gli highlights del match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, seconda giornata dei gironi delle Atp Finals 2023. L’azzurro vince il primo set per 7-5 con uno straordinario finale in crescendo, poi nel secondo set arriva il ko al tie-break che viene altresì vendicato al terzo set in cui si scatena l’apoteosi al Pala Alpitour con il successo per 7-2 che vale la prima vittoria contro Nole. Di seguito ecco allora le immagini salienti.