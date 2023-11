Napoli, anche Grava farà parte dello staff di Mazzarri

Anche Gianluca Grava farà parte dello staff di Walter Mazzarri, nominato nuovo allenatore del Napoli. Per il tecnico di San Vincenzo è un grande ritorno dopo dieci anni e ritroverà dunque il suo difensore all’epoca di quel triennio d’oro, uno dei fedelissimi della squadra con cui ha vinto una Coppa Italia raggiungendo anche il secondo posto in Serie A. Grava, soprannominato Gravatar, era già nei quadri del club partenopeo come responsabile del settore giovanile.