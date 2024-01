Highlights Nadal-Thiem 7-5 6-1, Atp 250 Brisbane 2024 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 14

Un grande Rafa Nadal vince al rientro in campo, dopo il doppio perso contro Thompson/Purcell a Perth, in singolare contro un deludente Dominic Thiem. 7-5 6-1 il punteggio a favore del maiorchino che, dopo un primo set combattuto, sfrutta il vistosissimo calo di intensità dell’austriaco per archiviare la pratica in un’ora e mezza di gioco. Ecco gli highlights della vittoria di Nadal.