Ferrari, Sainz ad As: “Nel 2024 spero la macchina sia più versatile, con Leclerc coppia equilibrata”

In un’intervista al quotidiano spagnolo As, Carlos Sainz è ritornato sulla stagione 2023 e ha fissato gli obiettivi per il suo 2024: “Nella scorsa stagione ho avuto dei picchi più alti, come la vittoria a Singapore e il podio a Monza, ma anche picchi più bassi, in particolare nel finale di stagione. Sono stato solido nel complesso, ma non sono riuscito a centrare il quarto posto nel Mondiale. Mi sento migliorato come pilota e come persona. Nel 2024 dovremo fare altri passi avanti per poter provare a competere con Red Bull. Spero che la macchina sia più versatile e facile da mettere a punto. Nel 2023 non è stato facile capire l’assetto giusto per ogni weekend. Con Leclerc – continua Sainz – formiamo una coppia equilibrata. Ci rispettiamo dentro e fuori dalla pista, con lui mi trovo molto bene. Sono tre anni che siamo insieme e non c’è mai stato un incidente in pista”.