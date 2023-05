Highlights Musetti-Shevchenko 6-1 6-1 6-2, secondo turno Roland Garros 2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 1

Lorenzo Musetti gioca un match splendido contro Alexander Shevchenko e conquista il successo con lo score di 6-1 6-1 6-2, approfittando appieno della non brillantezza del suo rivale odierno per sfoderare tutte le sue qualità e tutta la sua manualità, conquistando l’accesso al terzo turno del Roland Garros per la seconda volta in carriera. Un match che non ha mai avuto storia e in cui il numero 18 del mondo si è dimostrato nettamente superiore ad un rivale che, sulla carta, si sarebbe dovuto rivelare decisamente ostico. Riviviamo quanto accaduto in campo con gli highlights della sfida.