Highlights Murray-Sonego 4-6 6 -1 7-6(4), primo turno Atp Doha 2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 6

Gli highlights del match tra Lorenzo Sonego ed Andy Murray, valevole per il primo turno del torneo Atp di Doha 2023, in cui il tennista britannico si è imposto in tre set sull’azzurro mediante il punteggio di 4-6 6 -1 7-6(4). Dopo questa grande prova di forza, che l’ha visto anche annullare ben tre match-point al torinese, l’ex numero uno del mondo dovrà vedersela contro Alexander Zverev. Ecco il video degli scambi migliori e delle più belle giocate della partita.