Orsolini e la dedica a Mihajlovic: oggi avrebbe compiuto 54 anni

Il giorno del compleanno di Sinisa Mihajlovic sono stati diversi i messaggi di auguri al tecnico, speciale il post di Orsolini. Diverse foto insieme al croato con una didascalia: “Tutte le cose che ci siamo detti, i consigli e le bisticciate, tutte le ramanzine che mi hai fatto,, le risate, gli scherzi, sono tutte cose che porterò sempre nel mio cuore e che mi accompagneranno per tutta la vita. Mi hai cresciuto sia come uomo che come calciatore, hai fatto sì che i sogni che avevo da bambino si realizzassero e per questo te ne sarò per sempre grato… Riposa in pace leone…Non ti dimenticheremo mai”.

Poi una storia con un libro con dedica: “Orso, hai tutto quello che ti serve per crescere ed affermarti ad altissimi livelli. Sarei davvero felice se tu leggessi questo libro che racchiude quello che serve a te per completarti e trasformare questo anno in un capolavoro. Poi mi saprai dire. Io sono sempre dalla tua parte!’.