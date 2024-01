Highlights Medvedev-Zverev: semifinale Australian Open 2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 1

Il video con gli highlights del match tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev, match valido per la semifinale degli Australian Open 2024. Il russo rimonta alla grande il tedesco, ribaltando i primi due set persi al quinto set in cui prende il sopravvento e così sfiderà Sinner in finale e ci sarà da divertirsi domenica mattina. Delusione atroce per l’oro olimpico di Tokyo. Di seguito ecco allora le immagini salienti della sfida di oggi.