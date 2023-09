Highlights Medvedev – Alcaraz 7-6(3) 6-1 3-6 6-3: US Open 2023 (VIDEO)

Gli highlights della semifinale degli US Open che ha visto Daniil Medvedev superare Carlos Alcaraz 7-6(3) 6-1 3-6 6-3. Il russo conquista la finale contro Novak Djokovic, a due anni dal suo trionfo nell’ultimo atto del 2021. “Avevo detto che mi sarebbe servita una partita da 11, su una scala da 0 a 10. A parte il terzo set, ho giocato da 12”, ha detto Medvedev che in tutta la partita ha concesso una sola palla break a fronte di nove cancellate. Alla fine è lui a chiudere in tre ore e ventidue minuti. Sarà la sua terza finale allo US Open dopo quella persa contro Rafa Nadal nel 2019 e quella, invece, vinta del 2021 contro Djokovic.