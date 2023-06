Highlights Lorenzo Sonego-Andrey Rublev: Roland Garros 2023 (VIDEO)

Gli highlights del match del terzo turno del Roland Garros 2023 tra Lorenzo Sonego e Andrey Rublev. L’azzurro, dopo essere stato sotto due set a zero, si impone in rimonta 5-7 0-6 6-3 7-6 6-3 e si qualifica per gli ottavi di finale dove troverà Karen Khachanov. Si tratta della seconda vittoria in carriera per Sonego contro il 25enne moscovita. Dopo il secondo set perso 6-0, Sonego sale di livello e mette in difficoltà il russo. Equilibrato il quinto set, ma un gratuito di Rublev regala il break a Sonego che chiude al primo match point a disposizione.

GLI HIGHLIGHTS DI SONEGO-RUBLEV

IL MATCH-POINT DI LORENZO SONEGO