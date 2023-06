Parma-Cagliari, Pecchia: “Con una grande gara possiamo raggiungere l’obiettivo”

“Dodici mesi fa avevo detto che avevamo bisogno di stare tutti insieme dalla stessa parte per arrivare in fondo. Forse siamo arrivati al punto che questa frase ha preso forma e sostanza, in tutti i sensi. Al di là di tutte le domande, il messaggio deve essere chiaro: la partita è domani. Con un obiettivo che è chiaro a tutta una città, in uno stadio che sarà stracolmo. Tutti insieme possiamo raggiungere il nostro obiettivo giocando una grande partita”. Lo ha detto l’allenatore del Parma Fabio Pecchia, durante la conferenza di presentazione della semifinale di ritorno contro il Cagliari, in programma per domani alle 20.30 allo stadio Tardini. Dopo il 3-2 sfavorevole dell’andata, serve la rimonta a Vazquez e compagni. “Noi dovremo fare il nostro in campo e sono sicuro che i nostri tifosi faranno altrettanto fuori e sugli spalti – ha aggiunto -. Di tutto il resto non ne voglio parlare, voglio solo indirizzare il focus sulla gara. Ho detto ai ragazzi subito dopo la gara e in questi giorni che ci sarà bisogno di tutti, a prescindere da chi giocherà o meno”. E sui tifosi: “Sono straconvinto che i miei faranno una grande prestazione spinti da un clima straordinario creato dalla nostra gente”.