Highlights Djokovic-Alcaraz 4-6 6-4 6-4: Riyadh Season Tennis Cup 2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 2

Il video con gli highlights del match tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz alla Riyadh Season Tennis Cup 2023, vinto dallo spagnolo per 4-6 6-4 6-4 in rimonta e al terzo set contro un Nole combattivo ma in flessione nella seconda parte dell’incontro, che ha patito invece la freschezza e l’esuberanza del classe 2003. Di seguito ecco allora le immagini dell’esibizione odierna in Arabia Saudita.