LIVE – Estrazione Lotto oggi, mercoledì 27 dicembre 2023: numeri, vincite e montepremi in DIRETTA

Nuova estrazione oggi, mercoledì 27 dicembre 2023, per quel che concerne il concorso del Lotto. Si parte questa sera alle ore 20 con l’estrazione del Lotto, il recupero di quella di ieri, martedì 26 dicembre, rinviata perché festivo, di cui vi proponiamo le undici cinquine vincenti, vale a dire le dieci ruote locali e quella Nazionale. Non è invece prevista l’estrazione del superenalotto, visto che era stata anticipata per tempo. Lotto e Superenalotto torneranno insieme da giovedì a sabato per le ultime tre estrazioni dell’anno. Di seguito ecco allora l’estrazione di stasera.

Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale con i numeri estratti dalla Sala Belli di Roma.

ESTRAZIONE LOTTO