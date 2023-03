Highlights Berrettini-Ymer 6-3 6-3, Atp 500 Acapulco 2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 1

Il video con gli highlights del match tra Matteo Berrettini ed Elias Ymer, terminato 6-3 6-3 e valido per il secondo turno del torneo Atp 500 di Acapulco 2023. L’azzurro si sbarazza con discreta facilità del giovane svedese e avanza così ai quarti di finale, dove affronterà Rune in una sfida sicuramente complessa. In alto e di seguito ecco le immagini salienti della sua vittoria agli ottavi del torneo messicano.