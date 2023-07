Highlights Alcaraz-Medvedev 6-3 6-3 6-3, Wimbledon 2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 1

Alcaraz batte Medvedev 6-3 6-3 6-3 in semifinale ed è in finale di Wimbledon 2023. Match a senso unico con lo spagnolo che vince un terzo set piuttosto combattuto e si regala la seconda finale Slam in carriera, dopo quella vinta agli Us Open con Ruud. La finale è in programma domenica 16 luglio alle 15 ore italiane. Ecco gli highlights della sfida.