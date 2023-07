Arabia Saudita, Sky: Al Shabab offre otto milioni a stagione, Cuadrado ne vuole il doppio

Sirene arabe anche su Juan Cuadrado. L’ormai ex terzino della Juventus, che si è svincolato il 30 giugno, cerca una nuova squadra e potrebbe essere l’Al Shabab, come riporta Sky Sport. Il club saudita ha offerto un biennale all’esterno colombiano con contratto da otto milioni a stagione, ma di fatto il laterale sudamericano ne vorrebbe praticamente il doppio, ben 15 milioni a stagione. Da capire come si evolverà la situazione.