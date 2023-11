Giovanni Malagò: “Ho fatto i complimenti di persona a Binaghi. Nella vita bisogna volare alto”

“Se ho fatto i complimenti al presidente della Federtennis Binaghi? Certo, di persona. Poi se uno casca nell’errore di seguire queste provocazioni si fa un danno allo sport e in particolare a questi ragazzi che hanno fatto un’impresa meravigliosa e che tutto si meritavano tranne passare in secondo piano. Non penso serva commentare ancora, nella vita bisogna volare alto e se lo si fa non c’è niente di peggio di finire in questa palude”. Questa la risposta del presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenuto durante ‘Sport Industry Talk’, convegno organizzato da Rcs Academy e Corriere della Sera, in merito alle parole del presidente della Federtennis Angelo Binaghi, che lo aveva attaccato dopo la vittoria della Coppa Davis da parte dell’Italia.

E sul tema Decreto Crescita: “Il Coni sta dalla parte dello sport. Sembra evidente che tutto quello che si può fare per sostenere e aiutare l’industria dello sport a livello normativo è apprezzato”. Poi aggiunge: “Questa è la mia opinione, dalla parte del legislatore è giusto che si facciano alcune considerazioni -sottolinea Malagò- Basta mettere qualche parametro per una maggiore competitività dei nostri sport. Noi abbiamo bisogno di uscire da quel momento politico in cui la demagogia ha prevalso sulle logiche del sistema, come ad esempio sul tema delle scommesse, è stata una scelta scellerata”.