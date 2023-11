Brocchi a Scaloni: “Andiamo ad allenare la Lazio”. Il Ct dell’Argentina: “La porto nel cuore”

Il Ct dell’Argentina campione del mondo, Lionel Scaloni non chiude le porte ad un futuro da allenatore della Lazio. Per ora, l’ex difensore biancoceleste sembra intenzionato a non lasciare Maiorca, dove vive, e a definire il futuro con i vertici dell’Afa. Ma allo stesso tempo, intervenuto ai microfoni della Radio Serie A all’interno della trasmissione Bobo Tv, il tecnico ribadisce il suo amore per il club. E a tirargli fuori una battuta per la sua vecchia squadra è l’ex compagno Cristian Brocchi, che, scherzando, lo ha invitato ad andare allenare a Formello: “Quando smetti di allenare l’Argentina andiamo io e te ad allenare la Lazio”, ha detto Brocchi a Scaloni. La risposta del ct: “La Lazio la porto nel cuore, anche se quando siamo arrivati io e Brocchi non viveva un momento bellissimo, ora è più forte. Noi comunque abbiamo vinto tre trofei – ha sottolineato Scaloni -. Io ho giocato pochissimo ma la porto nel cuore. Per me è un piacere vedere ‘Brocco’, gli voglio benissimo, è una grande persona e lo stimo molto. Quando succedono le cose belle e ti scrive un amico è bellissimo. Noi argentini siamo italiani che parlano spagnolo”.