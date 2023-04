Giorgi-Sherif oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Madrid 2023

Camila Giorgi se la vedrà contro Mayar Sherif nel primo turno del WTA 1000 di Madrid 2023 (Spagna), torneo di scena sui campi di terra battuta in altura della Caja Mágica. Per la marchigiana si tratta dell’esordio stagionale sul rosso. L’egiziana, invece, ha già avuto modo di testare la superficie nelle ultime settimane. Tra le due giocatrici un solo precedente da registrare. Alla fine di febbraio si sono scontrate nel primo turno del torneo WTA 250 di Mérida (Messico). L’azzurra si è imposta in due agili set sul veloce sudamericano, dove alla fine è anche riuscita ad alzare il trofeo.

Giorgi partirà con i favori del pronostico anche in quest’occasione nei confronti della nordafricana. Le condizioni molto rapide dei campi madrileni, infatti, possono dare un grosso vantaggio al tennis votato all’attacco dell’italiana. Per quest’ultima c’è in palio un secondo turno abbordabile contro l’ucraina Anhelina Kalinina, testa di serie numero trenta della manifestazione spagnola. Per Giorgi è fondamentale partire con il piede giusto in una stagione che, almeno per il momento, non l’ha vista raccogliere risultati degni di nota nei grandi appuntamenti.

Giorgi e Sherif scenderanno in campo oggi (mercoledì 26 aprile). Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro della giornata sul Court 7 con inizio fissato non prima delle ore 11.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Giorgi e Sherif attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.