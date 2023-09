Giorgi-Sakkari oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Guadalajara 2023

Camila Giorgi se la vedrà contro Maria Sakkari negli ottavi di finale del WTA 1000 di Guadalajara 2023 (Messico), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località sudamericana. Partenza a razzo per la marchigiana, che nelle prime due uscite ha domato senza particolari problemi rispettivamente l’egiziana Mayar Sherif e la spagnola Cristina Bucsa. Adesso di fronte a lei c’è la greca, numero nove del ranking mondiale e seconda testa di serie della manifestazione.

Quest’ultima ha potuto beneficiare di un bye all’esordio prima di regolare in due facili parziali l’australiana Storm Hunter. Sakkari guida addirittura per 3-0 il bilancio dei precedenti contro Giorgi (6-0 il computo dei set), tutti e tre andati in scena sul veloce. Sarà l’ateniese, pertanto, a partire favorita secondo le quote dei bookmakers. Per l’azzurra si tratta comunque di una bella occasione. In caso di exploit contro la greca, infatti, ai quarti di finale partirebbe favorita contro una tra la colombiana Emiliana Arango oppure la statunitense Taylor Townsend.

Giorgi e Sakkari scenderanno in campo oggi (mercoledì 20 settembre). Le due giocatrici sono pianificate come terzo incontro della giornata sull’Estadio Akron de Tenis con inizio fissato non prima delle ore 23.00 italiane (le 15.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di ottavi di finale tra Giorgi e Sakkari garantendo ai propri lettori aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.