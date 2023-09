Trevisan-Jabeur stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Guadalajara 2023

Martina Trevisan se la vedrà contro Ons Jabeur negli ottavi di finale del WTA 1000 di Guadalajara 2023 (Messico), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località sudamericana. Ottimo momento di forma per la toscana. Al primo turno, infatti, ha lasciato soltanto due giochi alla malcapitata qualificata olandese Demi Schuurs. Al secondo, poi, ha trionfato in due set nel derby tutto italiano contro Jasmine Paolini.

Adesso le servirà un’impresa contro la tunisina, numero sette del ranking mondiale e prima testa di serie della manifestazione. Quest’ultima, dopo aver usufruito di un bye all’esordio, ha bagnato il suo debutto nel torneo lasciando soltanto quattro game alla statunitense Alycia Parks. Trevisan ha perso nettamente l’unico precedente andato in scena nel 2021 sulla terra verde di Charleston. Anche tutti i bookmakers sono concordi nell’attribuire tutti i favori del pronostico alla due volte finalista Slam nordafricana. In palio per la vincitrice un quarto di finale contro una tra l’americana Caroline Dolheide oppure la russa Ekaterina Alexandrova.

Trevisan e Jabeur scenderanno in campo nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 settembre. Le due giocatrici sono pianificate come quinto ed ultimo incontro della giornata sull’Estadio Akron de Tenis. Prima di loro lo scontro tra la russa Veronika Kudermetova e la bielorussa Victoria Azarenka, che apriranno le danze non prima delle ore 02.00 italiane (le 18.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di ottavi di finale tra Trevisan e Jabeur garantendo ai propri lettori aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.