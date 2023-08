Gauff-Muchova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Cincinnati 2023

Coco Gauff se la vedrà contro Karolina Muchova nell’ultimo atto del WTA 1000 di Cincinnati 2023 (Stati Uniti), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. Entrambe si sono portate a casa in tre set una grande semifinale. La diciannovenne statunitense ha battuto la numero uno del mondo Iga Swiatek mentre la ceca ha sbarrato la strada alla bielorussa Aryna Sabalenka. Sarà Gauff, complice anche il recente trionfo in quel di Washington, a partire leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers.

Attenzione, tuttavia, alla finalista in carica del Roland Garros, che dopo l’exploit parigino sta dimostrando di riuscire a mantenere alta l’intensità del proprio tennis. Tra le due sarà il primo scontro diretto della carriera a qualsiasi livello. Per entrambe vincere vorrebbe dire alzare al cielo per la prima volta il trofeo in un appuntamento di questa categoria. Fattore da non sottovalutare sarà la stanchezza, con le due giocatrici che ci hanno impiegato quasi tre ore per venire a capo delle rispettive avversarie nel penultimo atto.

Gauff e Muchova scenderanno in campo oggi (domenica 20 agosto). Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 19.30 italiane (le 13.30 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). Sportface.it seguirà la finalissima tra Gauff e Muchova garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.