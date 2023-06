Fritz perde contro Mannarino al Queen’s: Sinner sarà tra i primi 8 del seeding a Wimbledon

Adrian Mannarino batte Taylor Fritz e si qualifica per i quarti di finale nell’ATP 500 del Queen’s, grazie ad un 6-4 7-6 in cui ha messo in mostra tutta la sua esperienza su questa superficie. Questa è una notizia positiva per Jannik Sinner, che è ancora in corsa nell’ATP 500 di Halle ed è dunque ora certo di scavalcare lo statunitense nel ranking. L’altoatesino, salendo all’ottavo posto della classifica da lunedì, sarà dunque certo di essere tra i primi 8 del seeding a Wimbledon, Slam in cui l’anno scorso Sinner perse solo nei quarti di finale e contro il poi campione Novak Djokovic.