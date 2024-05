Foro Italico celebra vittoria Coppa Davis: Musetti sogna il bis, Sinner assente alla cerimonia per febbre

Agli Internazionali BNL d’Italia, la nazionale azzurra è stata omaggiata, sul centrale del tennis, insieme alla Coppa Davis, conquistata in finale battendo l’Australia, a 47 anni dall’ultima volta: “Questa è la vittoria più bella nella mia carriera, la Coppa Davis è una manifestazione che non ha eguali. Esordire era il mio sogno, vincerla era inimmaginabile. Sogno di fare il bis in futuro”, dice un emozionato Lorenzo Musetti.

Presenti, insieme al capitano Filippo Volandri, tutti i protagonisti dell’impresa a partire da Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Andrea Vavassori, Simone Bolelli finendo con Matteo Berrettini e tutto lo staff della nazionale: “Siamo riusciti a riportare in Italia questa coppa dopo 47 anni, voglio ringraziare la federazione che mi ha permesso di avere la miglior squadra che potessi desiderare”, ha detto Capitan Filippo Volandri.

Lorenzo Sonego, invece, ha sottolineato come la vittoria in Davis sia stato un sogno che si avvera, Matteo Berrettini ha raccontato come ha sofferto molto a non partecipare in campo: “Sono fierissimo del mio percorso. Era un trofeo che si ricorreva da tanto tempo. Ringrazio anche Sinner, senza di lui sarebbe stato più difficile”. Proprio il numero due al mondo era assente alla cerimonia, fermato dalla febbre. Ogni componente della nazionale, infine, è stato premiato con la moneta celebrativa, coniata proprio per la vittoria, oltre a una medaglia.