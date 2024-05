Borussia Dortmund, Terzic: “Sarà un Psg diverso ma vogliamo la finale”

Edin Terzic e il suo Borussia Dortmund, si presenteranno domani al Parco dei Principi, provando a centrare la qualificazione alla finale di Champions, forti anche dell’1-0 ottenuto al Signal Iduna Park: “Domani dovremo giocare di squadra, mettendo in campo un buon piano di gioco. Il Paris Saint Germain farà sicuramente meglio della scorsa settimana ma noi vogliamo conquistare questo biglietto per la finale”, dice il tecnico dei tedeschi in conferenza stampa.

Le due squadre si sono affrontate durante la fase a gironi e in quell’occasione i gialloneri uscirono sconfitti 2-0 dalla trasferta francese, mentre in Germania pareggiarono 1-1: “Finora in Champions abbiamo fatto un lavoro fantastico ma in quella partita ci è mancato del coraggio in molti aspetti. Le due gare giocate a Dortmund hanno però dimostrato che sappiamo affrontare il Psg in maniera completamente diversa”.

La minaccia principale resta Kylian Mbappè e Mats Hummels, in conferenza al fianco del suo allenatore, lo rimarca: “Dobbiamo difendere di squadra. Vista la sua velocità, non puoi pensare di marcarlo individualmente. Ma lui è solo una parte del tutto, dobbiamo prestare attenzione a tanti altri giocatori”.