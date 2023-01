Fognini-Brooksby in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Auckland 2023

Fabio Fognini affronterà Jenson Brooksby nel primo turno dell’Atp 250 di Auckland 2023, in programma dal 9 al 14 gennaio. Esordio stagionale per il tennista ligure, che in questa nuova annata proverà a rilanciarsi dopo un 2022 non semplice anche sotto il punto di vista fisico. Quello neozelandese è un evento che Fabio ha giocato spesso in passato, prima degli eventi pandemici degli ultimi anni che ne hanno compromesso la disputa. Il primo round è tutt’altro che semplice, contro un giovane in ascesa seppur reduce da un 2022 in cui probabilmente ci si attendeva qualcosa in più. L’americano su queste superfici resta comunque favorito per il passaggio del turno. Non ci sono precedenti tra i due, che si affrontano per la prima volta.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Fognini e Brooksby scenderanno in campo lunedì 9 gennaio come 3°match a partire dalle 00:00 italiane. Sarà possibile seguire l’incontro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che detiene i diritti di trasmissione dell’evento. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.