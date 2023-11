Finals Coppa Davis 2023, Murray non ci sarà: infortunio alla spalla per lo scozzese

Andy Murray non sarà a Malaga la prossima settimana per le Finals di Coppa Davis. Il tennista scozzese ha patito un infortunio alla spalla nel corso degli allenamenti ed è costretto a saltare l’ultimo appuntamento della stagione tennistica. Murray osserverà un po’ di riposo per poi concentrarsi sulla prossima stagione, mentre la Gran Bretagna dovrà fare a meno di lui nella sfida di quarti di finale in programma giovedì 23 novembre contro la Serbia di Djokovic.