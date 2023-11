F1 GP Las Vegas, Perez: “Prestazione negativa, sono concentrato sulla gara”

Le parole di Sergio Perez, pilota della Red Bull, dopo le qualifiche del Gran Premio di Las Vegas in cui ha ottenuto solo l’undicesima posizione: “Credo che domani in gara faremo meglio, perché la nostra macchina con benzina nel serbatoio si comporta meglio che sul giro secco. La mia prestazione, chiaramente, è negativa. Già nel corso della Q1 la situazione era critica e nella Q2 abbiamo terminato troppo presto, non sfruttando il miglioramento che offriva la pista. Mi è mancato quel decimo che potesse fare la differenza. Sono un po’ dispiaciuto, ma non possiamo farci nulla. Mi concentro sul GP e sono convinto di avere una vettura veloce che possa aiutarmi a rimontare“, ha concluso Perez.