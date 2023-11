Finals Coppa Davis 2023, le scelte per Italia-Olanda: inizia Arnaldi, poi Sinner-Griekspoor

Tutto pronto per Italia-Olanda alle Finals di Coppa Davis a Malaga, al Palacio de Deportes José María Martín Carpena. E in mattinata i due capitani, Filippo Volandri e Paul Haarhuis hanno ufficializzato le scelte. Matteo Arnaldi sarà il primo singolarista e dovrà vedersela contro Botic van de Zandschulp, mentre Jannik Sinner sfiderà a seguire il numero 23 del ranking, Tallon Griekspoor. Dopo la sconfitta del 1923 contro gli oranje nel primo confronto diretto, l’Italia ha vinto sette confronti su sette, l’ultima nel Gruppo I della Zona Euro/Africa nel 2010. Adesso gli azzurri puntano a far valere la tradizione positiva. Si parte alle 10:00 quindi con il match che vedrà Arnaldi protagonista.

Arnaldi vs Van de Zandschulp

Sinner vs Griekspoor

Bolelli/Sonego vs Koolhof/Rojer