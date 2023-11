Nba, i risultati della notte: Boston batte Milwaukee, Doncic supera LeBron

I Boston Celtics vincono il big match ad Est contro i Milwaukee Bucks col punteggio di 119-116. Vantaggio sempre nelle mani dei padroni di casa al TD Garden, dove il massimo vantaggio (+20) viene toccato ad inizio ultimo quarto, ma che alla fine si riduce pericolosamente sul +3 quando Giannis Antetokounmpo (21 punti e 13 rimbalzi) e compagni (Brook Lopez con 28 punti e Damian Lillard a 27) tentano la reazione d’orgoglio. Non basta davanti alle prove solide di Jaylen Brown (26 punti), Jayson Tatum (23 e 11 rimbalzi) e Kristaps Porzingis (21). Se ad Est Boston blinda la vetta, ad Ovest fanno lo stesso i Minnesota Timberwolves che battono 112-99 i Philadelphia 76ers, costretti a dover fare a meno di Joel Embiid. Ai Sixers non bastano i 16 punti a testa di Tyrese Maxey, De’Anthony Melton e Marcus Morris per evitare il secondo ko consecutivo. Anthony Edwards è il miglior realizzatore della serata con 31 punti, mentre Karl-Anthony Towns (23+11) e Rudy Gobert (13+11) si godono la doppia doppia e le solite percentuali sotto canestro. Nei piani alti tengono il passo gli Oklahoma City Thunder, freschi di vittoria (la sesta in fila) per 116-102 sui Chicago Bulls. In evidenza Shai Gilgeous-Alezander che mette a referto 40 punti, impreziositi da 5 rimbalzi e 12 assist.

Ad Ovest dopo quattro vittorie consecutive si ferma la risalita dei Los Angeles Lakers. E contro i Dallas Mavericks (101-104) si ferma anche una rocambolesca rimonta partita dal -20 ad inizio ultimo quarto. LeBron James, autore dei 16 dei suoi 26 punti totali nella frazione finale, regala l’illusorio vantaggio ai gialloviola, ma alla fine la spuntano Luka Doncic (30 punti, 12 rimbalzi, 8 assist) e Kyrie Irving (28 punti e 6 rimbalzi). Terza sconfitta negli ultimi quattro impegni per i Denver Nuggets che cadono (124-119) contro gli Orlando Magic di Paolo Banchero, autore di 23 punti con 4 triple a segno su cinque tentate. Ai Nuggets non basta l’ennesima tripla doppia di Nikola Jokic che chiude con 30 punti, 13 rimbalzi e 12 assist.

Negli altri risultati, i Golden State Warriors perdono 123-115 contro i Phoenix Suns, mentre gli Atlanta Hawks la spuntano all’overtime (147-145) contro i Brooklyn Nets. I Los Angeles Clippers vincono 109-102 sul campo dei San Antonio Spurs. Sorridono i Portland Trail Blazers che rifilano un 121-105 agli Utah Jazz. Per i New Orleans Pelicans arriva una vittoria per 117-112 sui Sacramento Kings, mentre i Toronto Raptors vincono un tiratissimo testa a testa contro gli Indiana Pacers (131-132). Festa anche per Charlotte Hornets (117-114 contro i Washington Wizards) e Cleveland Cavaliers (96-126 contro i Miami Heat).