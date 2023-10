Fernandez-Siniakova in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Hong Kong 2023

Leylah Fernandez se la vedrà contro Katerina Siniakova nell’ultimo atto del WTA 250 di Hong Kong 2023 (cemento outdoor), torneo di scena sui campi della metropoli cinese. Entrambe hanno risolto in maniera piuttosto agevole i loro rispettivi impegni in semifinale. La mancina canadese ha battuto la russa Anna Blinkova mentre la ceca ha interrotto il cammino della nostra Martina Trevisan. Tra le due c’è soltanto un precedente, andato in scena sulla terra rossa del Roland Garros lo scorso anno.

In quell’occasione Fernandez non lasciò scampo alla sua avversaria, prevalendo in un match senza storia. La velocità della superficie asiatica, tuttavia, potrà dare una mano a Siniakova, che partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. Quest’anno si è già imposta sull’erba tedesca di Bad Homburg e vuole chiudere nel migliore dei modi una stagione che l’ha vista nuovamente tornare tra le protagoniste a livello di singolare. Servirà una grande prestazione, però, contro la finalista degli US Open nel 2021, che questa settimana ha ritrovato il tennis dei suoi giorni migliori.

Fernandez e Siniakova scenderanno in campo domani (domenica 15 ottobre). Le due giocatrici sono pianificate come secondo e ultimo incontro della giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 10.00 italiane (le 16.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la finale tra Fernandez e Siniakova garantendo aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.