Federer e le icone del tennis celebrano Sinner. Agassi: “Nessuno merita il numero uno più di te”

“Hey Jannik, sono André. Voglio congratularmi con te per esser diventato il tennista numero uno al mondo. Questo è uno straordinario traguardo e credo che non ci sia qualcuno che lo meriti più di te. Se l’universo avesse un torneo di tennis, la Terra sceglierebbe te (ride, ndr)“. Queste sono le prime frasi di André Agassi, congratulatosi con Jannik Sinner tramite i canali social dell’Atp Tour. L’icona del tennis statunitense ha aperto le danze in un video in cui hanno partecipato grandi protagonisti e campioni Slam del passato, tra i quali Roger Federer, Andy Murray e Andy Roddick tra i più recenti. Volti noti e leggendari come Stefan Edbger e John McEnroe hanno aggiunto il proprio contributo alla clip, riempiendo il talento italiano di parole al miele. Sinner numero uno, il mondo del tennis continua a celebrarlo.

The No.1 club called, and the former No.1’s are so glad you answered, Jannik ❤️

Hard work and perseverance got him here, and now the legends of the game unite to welcome their newest member🥇#S1NNER | #PIF | #ATPRankings | #partner pic.twitter.com/Ko1nd6Ij8t

— ATP Tour (@atptour) June 10, 2024