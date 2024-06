Atp e Wta s-Hertogenbosch 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 11 giugno

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco del torneo combined Atp e Wta s-Hertogenbosch 2024 per quanto riguarda la giornata di martedì 11 giugno. L’unico italiano in campo è Stefano Napolitano, che aprirà il programma del campo 6 contro lo specialista francese Adrian Mannarino. Tante le teste di serie in campo nei due tornei, su tutte il rientro di Jessica Pegula. Di seguito ecco la programmazione completa.

PROGRAMMA S-HERTOGENBOSCH MARTEDÌ 11 GIUGNO

CENTER COURT

Ore 11 – (1) Pegula vs (Q) Sasnovich

a seguire – (4) Mertens vs (WC) Osaka

non prima delle 14.30 – (6) Griekspoor vs Kecmanovic

a seguire – (WC) van Rijthoven vs (LL) Bergs (si parte da 4-6 0-0)

COURT 1

Ore 11 – (WC) van de Zandschulp vs McDonald

a seguire – (PR) Raonic vs (8) Thompson

a seguire – Pera vs (WC) Lamens

non prima delle 14.30 – (Q) Galfi vs Rus

a seguire – Van Uytvanck vs (2) Samsonova

COURT 2

Ore 11 – Shnaider vs (6) Yuan

a seguire – Blinkova vs Bektas

a seguire – (Q) Mandlik vs (WC) Naef

a seguire – (8) Linette vs (Q) Montgomery

a seguire – Tauson vs Niemeier

COURT 3

Ore 11.00 – Mensik vs (Q) Brouwer

a seguire – Fils vs Cazaux

a seguire – Bautista Agut vs (Q) Huesler

a seguire – (7) Korda vs (Q) Schoolkate

COURT 5

Ore 11.00 – Krunic vs Ponchet

a seguire – (WC) Andreescu vs (Q) Vedder

a seguire – Rodionova vs (3) Alexandrova

a seguire – Bai vs (5) Kudermetova

COURT 6

Ore 11.00 – (Q) Napolitano vs (5) Mannarino

a seguire – Purcell vs Vukic

a seguire – Popyrin vs Hijikata